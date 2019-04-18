醫病》37歲機車行老闆腰痛半年 竟是長骨刺…

2019-04-18 21:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕37歲機車行老闆長期彎腰修車，就醫發現長骨刺，不需開刀，靠物理治療並在家伸展復健。

患者修車10多年，近半年忍受腰痛換輪胎，今年初診斷發現腰椎第4、5節出現骨刺，經活力得中山脊椎外科醫院實施3個月物理治療，沒開刀就舒緩腰痛。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，骨刺在臨床上為骨質增生現象，一旦長骨刺就表示脊椎提前進入老化階段，不過，骨刺並非銀髮族專利，反覆活動或不適當運動，也易致使關節骨骼及韌帶組織過度磨損。

患者說，原以為龍骨骨刺為老年人專利，怕開刀癱瘓一直隱忍未就醫，沒想到熱敷、電療，在家做復健即康復，以後可彎腰服務更多車主。

物理治療師張藝薰指出，骨刺患者可先採用牽引、熱敷及電療，避免惡化，並輔以徒手體態評估、姿勢矯正、脊椎穩定性訓練及肌肉放鬆，對於低頭族或年輕族群來說，也能預防骨質增生。

張藝薰分享2招在家放鬆伸展運動，每式停留10秒，一天做5次。第一招雙膝抱胸運動，自行仰躺，將雙膝抱至胸前以放鬆腰椎肌肉。第二招腰椎伸展運動，趴平，以類似伏地挺身姿勢撐起上半身，骨盆留於地面，胸部下墊枕頭，並逐次墊高，伸展腰椎。

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