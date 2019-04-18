NVIDIA加入台灣智駕車實驗室 將導入最新模擬系統

2019-04-18 21:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內首座封閉式自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」今年2月開幕後，相關虛擬測試系統將再升級，國研院與國際大廠NVIDIA合作，將導入該公司最新研發的自駕車模擬平台與相關系統和設備，就像讓自駕車帶上VR眼鏡不受實體環境限制，增加模擬經歷。

國家實驗研究院今天在科技部長陳良基見證下，與NVIDIA輝達公司簽訂合作意向書，規劃在台灣智駕測試實驗室導入NVIDIA全新的自駕車模擬平台、系統和硬體設備。

陳良基指出，根據國際研調機構IDC（國際數據資訊）的調查報告預測，2021年全球將有20%的主要城市開始實際使用自駕車，除提升自動駕駛實際應用，也促成更快速的交通創新並改善道路安全，2024年共享汽車平台在全球主要城市所提供的乘車次數中，將有10%由自駕車提供服務。

陳良基表示，自駕車的出現，打破傳統汽車領域封閉整合的產業結構，這是一個全新的藍海市場，台灣的汽車產業雖然不比歐美日等汽車大國，但台灣具有深厚的IT資通訊實力，將有助產業界跟上自駕車的浪潮，只要策略正確，就有機會打入國際市場。

今年2月25日台灣首座智駕測試實驗室在台南沙崙開幕，國研院院長王永和指出，國研院針對亞洲特有交通狀況在沙崙成立第一個密閉式自駕車測試場域，正式啟用以來，三月份使用量相當高，每天都有相關廠商應用，顯示測試場域的建置有其必要性。

而NVIDIA最新研發的自駕車模擬平台DRIVE Constellation™、自駕車模擬系統Drive Sim與Drive AGX，即將有機會導入智駕車測試實驗室，NVIDIA全球副總裁暨臺灣區總經理邱麗孟表示，很高興能參與台灣首座自駕車測試場域的推動，並協助台灣業者在自駕車的世界舞台上發光，目前NVIDIA已與全球超過370家汽車、卡車或巴士製造商、汽車系統整合解決方案供應商、共享汽車、物流貨運公司等各領域的企業合作，相信透過與科技部及國研院的緊密合作，NVIDIA將能為台灣自駕車產業注入更多動能，打造更加完善的自駕車生態系。

科技部指出，NVIDIA於今年3月新推出的NVIDIA DRIVE Constellation自駕車模擬平台，可在虛擬世界中模擬出日常、極端與危險駕駛等各種駕駛情境，DRIVE Constellation是一個開放式平台，讓自駕車生態系的合作夥伴能夠整合不同的環境模型、各種車款、感測器模型及交通情境，透過整合其他更廣泛的模擬生態系統所提供的大量資料，此平台能產生全面、多樣化且複雜的測試環境，也能根據真實世界的交通模式定義用路人的行為。

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