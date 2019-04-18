獨家》老翁召妓染陰蝨 胯下奇癢無比「萬蟲鑽動」

2019-04-18 17:58

［記者方志賢／高雄報導］高雄一名70歲老翁老當益壯、精力旺盛，喜歡到有「粉味」的按摩院尋花問柳，3週前生殖器奇癢無比，就醫檢查，一脫褲子陰毛密密麻麻陰蝨卵，近千隻淡黃色陰蝨穿梭陰毛，萬蟲鑽動的景象，令人頭皮發麻。

這名老翁喪偶多年，但性好漁色，年過7旬依然一尾活龍，因為老婆不在了，所以常到色情按摩院尋歡，沒想到3週前一場「激戰」後，胯下會陰部開始搔癢，癢到坐立難安才就醫。

鳳山開業泌尿科醫師李嘉文表示，老翁在診間脫下褲子，赫然發現其生殖器的陰毛上爬滿了淡黃色陰蝨，數量相當驚人，他估計近1000隻，陰蝨產下的陰蝨卵附著在陰毛上，皮膚被陰蝨叮咬、吸血，滿布小紅斑點，連內褲也都是點狀的陰蝨的排泄物。

李嘉文說，陰蝨主要透過性行為感染，老翁也承認常到按摩院「鬆一下」，可能因此遭感染陰蝨，因此要求老翁先將陰毛剃掉，再塗滅蝨藥物，且不要用手搔抓，以免經由手傳染到其他有毛髮部位。

另外使用過的內衣褲、床單被套最好用高溫熱水煮過，再用黑色塑膠袋包裹，拿到戶外曝曬，以高溫殺死藏在裡面的陰蝨及陰蝨卵。醫師也叮嚀老翁治療期間要「禁慾」，要連續治療2週才能除蝨成功。

李嘉文說，陰蝨約1釐米大小，淡黃色接近透明，與黃種人膚色一致，形成保護色，陰蝨繁殖速度非常快，只要短短幾天數量就會多的數不勝數。

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