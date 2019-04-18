夫妻檔研發「內輪差警示燈」 大車轉彎視線死角照給你看

2019-04-18 20:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕大車轉彎存在「內輪差」，易讓機車騎士、行人被捲入輪下，宜蘭縣家通汽車檢驗廠負責人盧忻言夫婦，研發大車轉彎警示裝置，透過兩旁紅色LED顯示死角範圍，提醒旁人避開危險範圍；盧忻言說，目前裝置完成專利申請，希望未來實裝在大車上，減少內輪差造成的悲劇。

車輛轉彎時，內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；由於前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。

在宜蘭經營汽車檢驗廠的盧忻言、林漢洲夫婦，今年初與建築師景雅琦合作，利用LED燈在大車旁顯示內輪差範圍，讓行人、騎士可避開輪差範圍；近期這套裝置也完成專利申請。

盧忻言說，雖然目前許多大車有加裝旁視、後視等鏡頭，但一雙眼睛很難顧及每顆鏡頭；因此她們才會站在用路人角度，用最簡單方式提醒用路人避開危險區域，且裝置成本僅約2萬元，若裝置成熟成本可望降低，比全車裝設鏡頭便宜。

盧忻言說，夜間、下雨天是最常發生意外的時段，目前警示燈源可應付陰天或夜間使用，不過，目前裝置光源還在測試，未來會另尋更高強度的光源，另增加「危險區域」字樣，讓裝置不分白天、黑夜均能發揮效果。

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