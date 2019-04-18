興大創校百年前夕找到最早的畢冊 復刻91年前記憶

2019-04-18 21:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學在100年前的4月18日以「台灣總督府農林專門學校」創校，今年逢學校創校百年歷史，校方選「創校日」推出百年校史展；其中校方找到百年校史中最早的畢業紀念冊、1928年的紀念冊，珍藏在與興大曾有過一段共同校史的台大，興大特地借回，花了百萬復刻出91年前的興大歷史與記憶回校典藏，讓興大校史紀錄更完整，也讓興大校友尋根。

中興大學指出，興大百年校史經過多次改制，最早是在1919年4月18日以「台灣總督府農林專門學校」成立，校址位於現址是台北市中山堂的台北城西門街的舊總督府廳舍；直到1928年台灣大學前身的台北帝國大學成立，興大併入改制為「台北帝國大學附屬農林專門部」。

興大校長薛富盛指出，也因此，1928到1943年間興大與台大原為一家，兩校擁有一段共同的歷史；直到1943年附屬農林專門部從台北帝國大學獨立出來，再改制為「台灣總督府台中高等農林學校」，遷到台中現今校址，興大才正式與台大分家。

薛富盛說，今年逢興大創校滿一世紀的歷史時刻，特地與台大共同舉辦校史檔案聯展，各自展現不同的校史特色，並一起展望下一個世紀的教育責任與發展。

興大百年校史展中最受矚目的是展出1928年第一屆台北高等農林學科畢業紀念冊復刻本，興大指出，1919到1928年間的校史資料，因曾逢戰亂空襲，不少資料付之一炬，在日治時期留下的畢業紀念冊，僅找到包括1928年第一屆台北高等農林學科畢業紀念冊3本，均保存在台大圖書館，因內含建物與學生活動照片等珍貴史料，興大特地花百萬元復刻，並首度在百年校史展中亮相，讓興大校史紀錄更完整。

興大森林系退休教師張豐吉也是興大森林系52年畢業的校友，趕來先睹為快，已80歲的張豐吉說，自己應是森林系前3屆的資深校友，能看到興大的舊歷史，感覺很有價值。

此外，另有8冊學校去年繪製的漫畫校史，以時下年輕人喜愛的動漫風，繪製出興大的制服史、惠蓀林場等校園景觀及歷史介紹，新舊風格對照，讓不同世代均能看見興大歷史。

另有興大制服、鋼印機等特色文物展，相關展出在中興大學圖書館一樓展到30日。

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