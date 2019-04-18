花蓮大地震 北檢外10米高路樹連根拔起砸車

2019-04-18 17:00

〔記者錢利忠／台北報導〕地牛翻身！今天下午1點1分發生芮氏規模6.1，各地震度最高達7級的有感大地震，震央雖然位於花蓮，但台北市多處傳出零星災情，除了有大樓傳出傾斜，就連台北地檢署外約10公尺高的路樹竟也不敵地震，連根拔起橫倒在地，停放在路旁停車格的休旅車及多部機車，慘遭壓壞。

位於北檢旁邊的重慶南路一段136巷，今天下午發生地震後不久，一棵約10公尺高的路樹竟連根拔起、橫臥馬路上，倒塌時引起巨大聲響，而停放在路旁停車格未被波及的轎車，也因震動防盜器大響。

但也有一台停放在停車格內的白色休旅車及多部機車，不幸被倒塌的路樹壓到，休旅車車頂被壓到凹陷；法警擔心來往車輛及民眾的安危，已在現場進行交管。

得知愛車被路樹壓壞的車主，無奈地向前來處理的警方說，今晚11點要搭飛機出國。員警趕緊安撫車主情緒，回覆將儘速處理。

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