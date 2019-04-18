老菸槍又常咳嗽 當心「疝氣」找上門

2019-04-18 21:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕81歲的老菸槍張老先生，近年有咳嗽問題，又有便秘，上大號需用力才能排便，近1個月常在久站或肚子用力時「該邊」或陰囊有膨起，不過只要躺平不用力，又會自動消失，經醫師診斷後，結果居然是「疝氣」找上門。

成大斗六分院外科醫師張純萍表示，「疝氣」泛指器官因體內肌肉壁缺損而由正常位置移至不正常位置的機轉；而腸子等腹內器官掉落腹股溝區、肚臍等，就是俗稱的「墜腸」，常見症狀包含感覺到或摸到膨起，大部通常分會自行縮回，若有卡住回不去的情況，則膨出處會有疼痛、腫脹，甚至發紅，而伴隨有腹悶、絞痛、食慾不佳等。

張純萍說，張老先生因「該邊」膨起一整個下午未自行消失後才開始肚子不舒服，身體檢查時發現右側腹股溝有個如鴨蛋般大小的疝氣，還好尚未因腸子卡死導致缺血壞死，在適當止痛下先行做疝氣復位，並在急診持續觀察確定沒事，於教導後續應注意事項後出院。

張純萍說，成年人腹壁缺損或張力不足造成的疝氣，目前無藥物可使其自行癒合，且隨著年歲增長，通常缺損只會越來越大。如果大腸、小腸、網膜、膀胱等腹內器官如同手指被戒指般卡住，導致血液循環不良而壞死，最嚴重時可能引起腹膜炎及其他更嚴重全身性的問題。

張純萍表示，可自行復位的疝氣患者，若身體狀況可以接受半身/全身麻醉，會建議儘早進行疝氣修補手術，通常術後隔天即可回家休養，至於因固定人工網膜而仍有疼痛感，可藉由口服藥物控制，不會影響一般日常生活。如果疝氣無法順利復位需進行緊急手術時，病患可能面臨需切除部分腸子、無法用人工網膜修補（容易復發）、術後復原較久等問題。

張純萍表示，疝氣患者無法接受開刀，可考慮穿著針對疝氣特殊設計的內褲，但可能會有不方便、不舒服，並要密切注意如有疝氣膨出，要儘早躺下休息，一旦無法自行復位就得趕快就醫，在問題變嚴重前接受適當治療。

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