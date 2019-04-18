距上次矇到相隔456天 「地震預測王」猜中花蓮強震

2019-04-18 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日下午1點01分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1、深度18.8公里的極淺層地震；最近在臉書不公開社團發布「地震預報」資訊的「地震預測王」王明仁巧合猜中，有網友發現距離他上次猜到地震發生已是456天前的事情。

自封為「地震預測王」的王明仁最近在臉書不公開社團「聊牛說地震」中，發布4月17日至4月19日的地震預測，他認為，「受到全球能量波動影響，目前日本及印尼的量累積強度都已經達到引發大地震甚至火山爆發的臨界值以上，同樣位於東亞的台灣地區也會受到同一波能量干擾而引發地震。」

王明仁做出的預測表示，「4月17日至19日以花蓮市區為中心可能出現最大規模4.9左右地震」、「預報期間台東可能出現焚風、台灣西部也必然發生高溫與明顯霾害」；王明仁文中不忘提到自己因擅自發布地震預測而被氣象局處分，希望獲得網友認同與肯定。

有網友在臉書社團「聊他們聊牛說地震」裡計算王明仁失準的次數，指他上次猜中地震是在2018年1月17日，相隔456天終於又猜中了，「熬了這麼久，也該猜中一回了」、「我們很公正的，有猜到的都會算你對，就算能量（釋放）相差63倍。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/