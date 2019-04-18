新衣片》警察換新裝 總統開心與女警自拍

2019-04-18 18:53

〔記者簡亭宇／台北報導〕告別30幾年的舊制服，今日全國警察正式換上新服裝，在警政署舉辦換裝典禮，總統蔡英文特地穿上警察新制服，大展親民態度，與警察同仁玩自拍，並在典禮致詞讚新制服更符合現代需求，大大提升警察值勤機動性。

新的警察制服顏色改為藏青色，並以專業戰術型服裝設計，與舊制服西裝型上衣相比，新制服整體比較貼身，還增加了保暖散熱功能，示範新制服的警大生蔡宜蓁說：「這套新制服比以前穿的還更加透氣，且現在換成適合跑動的鞋子，比之前的皮鞋還更好執行勤務。」在換裝典禮上，同步展出了民國55年開始穿的第一代警察制服，歷代3種新舊制服一字排開，有著時代交接的意義，也能看出在服裝上的改變更符合了現代的需求。

爲避免民眾短時間內還不適應新制服，或沒收到換新裝的訊息，各警察單位也發揮創意，自發性的在自己的轄區加強宣導新制服，例如有警察同仁在人潮多的捷運站內，站崗舉牌宣傳換新裝訊息，也有許多分局拍攝宣傳照分享到網路上，甚至釣出新北市市長侯友宜分享他過往穿警察制服的照片，引起網友討論。

面對警察換新裝，部分民眾表示比較習慣以前西裝式的服裝，也有受訪民眾表示：「新制服的顏色比較好看，而且看起來更加輕便。」

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