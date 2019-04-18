山區遇地震怎麼辦？ 醫師：無法脫身就用「這個」保護自己

2019-04-18 16:41

〔記者林惠琴／台北報導〕花蓮發生規模6.1有感地震，最大震度秀林鄉銅門7級，太魯閣國家公園境內綠水合流步道崩塌，有遊客遭落石砸傷，也有人遭碎石壓住下半身送醫搶救。醫師提醒，在山區遇到地震時，若地處崩壁、斷崖等地，要儘速脫身，不行的話，則以大背包保護頭部與身體，降低傷亡風險。

專長高山醫學的急診專科醫師、山雲白袍健康顧問公司創辦人王士豪說，當民眾在山區遇到地震時，若處於草原等空曠處較為安全，但在崩壁、斷崖、峭壁等有落石之虞或是會崩塌的地方，則應該儘速脫離現場，到空曠的空間。萬一位於一面山壁、一面斷崖的道路時，記得要靠近山壁行走，以免不慎掉落。

不過，王士豪指出，若當下行動可能引發更大的落石或崩塌，讓自己陷入更危險境地的話，則應該選擇待在原地，利用登山大背包等遮掩，保護住頭部與身體，再靜觀其變。

王士豪補充，當地震停止後，經過崩壁、斷崖等處，要快速通過，以免發生意外，且山區的聯外道路可能處於不穩定的狀態，有落石風險，因此也千萬別停留。

王士豪提醒，在地震過後的1、2週內，最好避免到相關山區爬山，若政府已經整頓好對外開放，為了安全起見，可以考慮攜帶頭盔，路過崩壁、斷崖等處，一樣要迅速通過，做好自我保護。

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