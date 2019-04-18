興海漁港擴建環評初審過關 強化避風功能

2019-04-18 20:37

〔記者劉力仁／台北報導〕屏東興海漁港為屏東縣東岸重要的中繼站，遇颱風常掀起巨浪越堤危及停泊漁船安全，屏東海洋及漁業事務管理所提出擴建計畫，增加避風功能、保障漁民安全，今天通過環評初審。

環保署今天下午召開「興海漁港擴建計畫環評第三次初審」會議，屏東海洋及漁業事務管理所表示，目前興海漁港港口朝東，北外防波堤遮蔽不足，泊區及航道極易受東北季風、颱風風浪影響，盼擴充最大容納船數，從目前原本可停船數58艘增加到100艘，颱風期間可停靠56艘，同時調整行道入口，興建相關設施等，增加漁船進出港安全性，預計開發面積（含水域及陸域）約10.74公頃。

由於興海漁港位於墾丁國家公園內，環評委員要求開發單位遵守與墾管處協議，北側海堤及消波塊等人工結構物位置應該自港埠用地界退縮5公尺，留設緩衝空間，避免擾動環境；漁獲清洗後含油脂之廢水應妥善處理；損失之保安林必須植生補償、施工期間土石方妥善去化等，通過環評初審。

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