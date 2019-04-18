「巧學校」足球運動會開踢 蘇巧慧邀親子來場足球賽

2019-04-18 16:59

〔記者邱書昱／新北報導〕放假一起踢足球！立法委員蘇巧慧將在28日舉辦「2019巧學校親子足球運動會」，即日起開放報名。地點選在操場及看台整修完成的樹林區三多國小，她說，這次足球賽分為家長搭配小孩的「親子組」與學生共同組隊的「學童組」，當天還有多項搭配足球基礎訓練的趣味闖關活動，每過一關還會有精美小禮物。

蘇巧慧表示，樹林的三多國小因為師生人數眾多，操場及看台年久失修，因此在2016年暑假即帶著教育部次長林騰蛟到校會勘，順利爭取到666萬元的預算進行整建，在2017年也順利完工。

她認為，有好的場地也應該要讓孩子有好的活動進而歡喜運動，所以舉辦親子足球賽，這次足球賽分別為家長與小孩共組的「親子組」與學生共同組隊的「學童組」，當天現場還有多項搭配足球基礎訓練的趣味闖關活動，且每過一關會有精美小禮物。

蘇巧慧說，球賽預計於4月28日下午2點於三多國小操場開踢，即日起開放報名數量有限，詳細內容至蘇巧慧臉書粉絲專頁查詢。

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