路樹被噴「吳郭魚吃屎」 王浩宇：不滿政治狀況

2019-04-18 17:06

［記者謝武雄／桃園報導］我是中壢人臉書今天PO出一張桃園市議會前路樹照片，路樹被人用噴漆噴上「吳郭魚吃屎」的字樣，有網友留言貼出國民黨主席吳敦義照片，引起熱烈討論；也有網友留言「不愧是綠色支持者、沒水準」，版主、議員王浩宇也認為不雅言論應該是不滿政治狀況，會請相關單位儘快處理。

農業局擔心影響吳郭魚銷售情形，特別澄清，目前桃園登記有案的魚塭都是以飼料飼養吳郭魚，絕對沒有所謂吃屎情形，請民眾放心，此外，魚塭還有過濾系統，確保水質穩定，希望這樣的PO文，不要引起恐慌。

秘書長黃治峯表示，路樹養護為市府工務局委託桃園區公所進行，會要求公所派員將「吳郭魚吃屎」移除。

網友留言也是天馬行空，包含「字還蠻醜的」、「說不定是媽祖托夢指示的啊！」、「路樹表示：我是無辜的。」、「這就說明，臺毒會害死臺灣人」、「不支持是自由，但請勿為難路樹」、「有本事站出來大聲說 小孬孬傷害路樹破壞市容、不齒」。

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