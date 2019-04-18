議員爭溪北設特色公園 南市府：規劃設3座

2019-04-18 16:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員趙昆原今天進行市政總質詢，抱怨溪北資源不如溪南，要求市府在溪北設置特色公園，不要資源全投入在溪南。工務局長蘇金安表示，市府已規畫在溪北地區打造三座特色公園，包括配合鹽水區月津港開發規劃公20公園，新營公3公園及新營區南灜綠都心預計在公園北側原議會預定地打造特色遊戲場。

另外，趙昆原也質疑台南市區已有一座永華運動中心，為何溪北卻沒有呢？市長黃偉哲則表示，他自己也是溪北人，中央法規對運動中心的設置有規範，單一行政區需要人口數滿20萬人才能提出申請經費補助，他認為中央不能以台北看台南，台北隨便一個行政區超過20萬的人口數，台南要達到這個條件並不容易，這困境必須突破，希望能以大新營區6個行政區共同爭取運動中心。

工務局表示，鹽水區公20公園面積約2.67公頃，規劃以「共融」、「地方創生」為出發點，結合月津港水岸公園、鹽水舊城區老街等風貌，開闢溪北地區第一座共融公園。

新營區公3公園，原場址為已荒廢的早期婦女運動及幼兒教育發展館，配合公園開闢將拆除，而現況榕樹已列為農業局珍貴樹木予以保留，規畫打造樹屋結合攀爬遊具，並保留現況所遺留的洗石子大象溜滑梯及幼兒遊戲空間；同時為考量位於對街的公誠國小特殊教育學生，也將設置觸覺、聽覺的互動式遊具，讓公3公園成為具教育性質特色的互動公園。

另外，新營區南灜綠都心的特色遊戲場，目前規劃設計中，待明年新營都市計劃第三次通盤檢討通過，該機關用地變更為公園用地後，再編列預算施作。

工務局表示，市府未來在新闢公園或大型公園整修，將邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規劃設計出具有在地特色，打造真正符合地方居民期待的特色公園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/