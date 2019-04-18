福興社區「三福」共享 國寶檜木窗、老樹、圍牆美化完工

2019-04-18 17:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉福興社區活動中心擁有近60扇罕見的國寶級檜木窗戶，沒有一根鐵釘，社區規畫師推動三福共享計畫，學習修復技術保留珍貴老窗，醫治生病的老樹，還結合福龍國小把水泥圍牆改建綠美化的穿透式矮牆，讓學校和社區融合在一起。

新豐鄉毗鄰福龍宮和福龍國小的福興社區活動中心，1970年陸續興建，一度作為新豐鄉立幼兒園，2014年關園後閒置，周邊雜草叢生，公廁也無法使用；社區總幹事林志男等人參加社規師培訓，串聯居民和福龍國小提出三福共享計畫。

其中，第一福是指福興社區活動中心1樓的近60扇檜木門窗，因年久卡死打不開，地方原擬汰換成鋁門窗，社規師覺得拆掉十分可惜，向縣府爭取10萬元補助進行修繕。

林志男提供父親從事木匠留下的工具，帶大家修繕老木窗；由於木框變形，拆卸時玻璃破了20多面，居民操作砂輪機小心翼翼地磨去門窗表面的綠色油漆，修復木框、更新玻璃、紗窗及銅製滑輪。林志男說，未來將爭取第二期木窗細部工程，希望徹底磨除綠漆，讓檜木恢復自然芳香。

第二福是福興社區60年榕樹等老樹和花圃，因長期排水不良、泥土硬化，而奄奄一息，社規師也找來樹醫生，打洞協助排水，並改善土質，提供樹木良好的生長環境。

第三福則為福龍國小校長陳昶澤和團隊為了促進學校與社區的融合，將學校一面水泥牆改造為穿透式矮牆，增設一道側門，並建置花台和造型可愛的彩繪祥龍，綠美化門面。

另文化局在福興社區進行的生活藝術行腳計畫，今年結合福龍宮主祀神農大帝，以「食藝復興」為主軸展開培訓，將利用社區既有瓜果類農特產品，帶領居民開發精緻、具特色的神農風土小食；同時，居民也自發想改善福龍宮酬神台，希望透過手作落實生活即藝術、藝術即生活。

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