台東森林公園打造朱槿花園 40品系花樣一次看夠

2019-04-18 16:54

［記者黃明堂／台東報導］台東森林公園蝴蝶復育園區閒置已久，縣政府已整地要種40種品系的朱槿，全年都有花朵誘蝶，也讓各種色彩的朱槿花為森林增色。

台東森林公園入口走一段路後左側，在10餘年前設置蝴蝶園區，種植了20多種幼蟲的蜜源植物及成蝶食草，地面還有大理石解說牌，氣氛讓民眾感覺怪怪的。

縣府農業處表示，蝴蝶園區佔地1.8公頃，為了營造森林公園繁花盛開風貌，近日已整地，開始種植各式各樣、花色繽紛的朱槿。

農業處表示，全區種植朱槿品系有約40種，讓民眾看盡朱槿的多變風采。從原生種區域開始，另有馬達加斯加種、東非種、馬斯克林種、庫佩瑞種、中國種、夏威夷島種及斐濟島種，還按不同年代分區，有些花系光看名稱就感覺美好，如蘋果花系、茱莉亞系、莎莉系、辛蒂系、櫻花系、妮卡系、粉紅甜心、粉紅辣妹、大貴妃等。

縣長饒慶鈴說，朱槿整年開花，夏秋季節最為茂盛，如果生長良好，預計在今年內就可瞧見繁花盛開的朱槿園區。

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