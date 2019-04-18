反對壟斷！台中港卸煤碼頭經營權惹議 碼頭工人抗議

2019-04-18 16:29

〔記者張軒哲／台中報導〕「反對壟斷！」台中市碼頭倉儲裝卸職業工會今天上午動員近300人到台中港務分公司抗議，質疑港務分公司規劃將105號碼頭發包給沅宏公司經營，並將所有煤炭船硬性指定泊靠到104號及105號碼頭，將影響近千名碼頭工人生計。港務分公司則說，絕無利用公權力強制指定到港船舶之裝卸公司，預計最快6月上旬辦理公開招標。

台中港煤炭船靠泊順位為104或105號碼頭，港務分公司指出，104號碼頭已為安順裝卸公司承租的一貫化專用碼頭，105號為中港、德隆2家公司進行船邊卸煤。台中市碼頭工會常務理事林崑池則說，台灣港務公司執意將105號「公用碼頭」變更為「專用碼頭」，工會提出反對獨佔、反對壟斷訴求，要求台灣港務公司保留公用碼頭確保工人的生存權。

另外，裝卸銅土業者長期污染台中港8座碼頭水域，將受重金屬污染的底泥留在港區，港務分公司應防止污染擴大，禁止船舶靠受污染碼頭，以免拖船啟動螺旋槳，造成底泥逸散。

台中港務分公司業務處處長唐伯芬指出，依台中港務分公司目前規劃方向，105號碼頭後線承租業者不得於岸肩設置固定設施，以維持105號碼頭船邊提貨功能，所以既有裝卸公司承攬煤炭船也得於105號碼頭採船邊提貨方式從事煤炭裝卸作業，不會影響碼頭工人工作權。另外，106號碼頭預訂明年底完工，屆時碼頭南段250公尺將與105號碼頭北段60公尺合併作為公用碼頭，風電船靠泊空檔時，也可提供煤炭以外的散雜貨船靠泊裝卸。至於底泥部分，會要求業者6月底以前清理。

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