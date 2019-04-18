竹市端午龍舟賽去年停辦 今年強勢回歸廣發邀帖

2019-04-18 15:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市端午龍舟賽去年因南寮大道開闢工程停辦，今年市府決定廣發邀請帖，確定6月7日在南寮舊漁港擴大舉辦端午龍舟競賽，邀請社區、社團及機關團體、學校踴躍組隊參加，今年共分5個組，最高獎金6萬元，而每年廝殺最激烈的消防局與警察局，今天也派出勇士、姣女迎戰，兩隊都誇下豪語，誓奪冠軍。

新竹市副市長沈慧虹今天說，端午龍舟競賽去年停辦，今年重返竹市舊漁港，相信去年沒有機會展現實力的隊伍已準備大顯身手爭取最高榮譽，其中消防局、警察局兩支傳統勁旅隊伍，都展現勢在必得的氣勢，她很樂意為兩隊加油，鼓勵兩隊來場龍舟賽君子之爭。

市府城銷處表示，今年龍舟競賽擴大舉辦，以「歡慶端午-觀享新竹」為主題，歡迎各機關團體報名，競賽組別分為社會組、機關學校組、大專院校及高中組、地球村即國際友人及社區組和女子組，參賽隊伍只要報名就可獲4000元補助，今年還將獎金提高一半，獲得分組冠軍的隊伍還可把6萬元獎金抱回家。

此外，為鼓勵隊伍參賽及提供練習時間，今年5月30日起開放隊伍現場練習，6月2日分組預賽先登場，6月7日端午節則進行最後決賽，並在當天舉行冠軍賽。

城銷處表示，今年端午嘉年華，除有好玩又刺激的龍舟競賽，還可在一旁的端午市集活動上大飽口福，且市府搶搭觀光局春遊專案觀光熱潮，在端午嘉年華推出拍照打卡就可獲得400元的十七公里自行車體驗券和南寮在地漁貨組行銷活動，讓大家可以一邊觀龍舟賽，一邊享受海風啖海鮮。報名專線可洽：03-521-6121#547。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/