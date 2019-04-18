台中花博第700萬名遊客誕生 來自新竹3度逛花博

2019-04-18 15:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博第700萬名遊客今日誕生！中午左右，外埔園區來自新竹市的蔡清海中午左右前往外埔園區參觀，這已經是他第3次逛花博。外埔園區園長蔡勇勝代表市府贈送1支iPhone XS、1張觀光旅館住宿券、1份澎湃大禮箱及1組吉祥物娃娃全家福，獎品總價超過5萬元。

台中花博將於24日閉幕，今年70歲的蔡清海之前一口氣買了10張花博門票，今天使用最後一張，幸運成為第700萬名遊客。他直說，自已「怎麼那麼幸運」、「真不敢相信」。

蔡清海表示，今天是他第3次參觀花博，最推薦花博外埔園區的智農館，傳達共享自然的理念，花博即將結束，還沒來看的遊客腳步要快，不然就來不及了。

根據票務中心估算，預期今日花博入園人數突破700萬，市府人員同步在后里森林、馬場、外埔、豐原等園區，等待第700萬名遊客入園。除了蔡清海成為幸運兒，當場獲得1支iPhone XS 、1張觀光旅館住宿券、1份澎湃大禮物箱（包括花博紀念杯組、霧峰香米、行動電源、文創伴手禮等）及1組吉祥物娃娃全家福。

慶祝第700萬名遊客誕生，同一時間通過后里森林園區、馬場園區及豐原葫蘆墩園區匝口的其他遊客也獲贈禮物，共同感受歡樂氣氛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/