花蓮規模6.1強震 水利署：各地供水正常

2019-04-18 14:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮下午1時01分發生規模6.1強震，震撼全台，關於全台各地供水設施狀況，水利署表示，初步檢視包括水利署、台水公司、台電所屬水庫等目前均未發現受損，供水正常，後續還會持續監控狀況。

地震發生於花蓮縣政府西北方10.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），規模達到6.1台北地區也搖得猛，不僅捷運停駛、路面出現裂縫、學生疏散室外，也傳出有大樓傾斜，各界也關注核電廠狀況。

在各地水庫震度部分，水利署資料指出，震度5級的有德基、霧社；震度4級的有明德、寶二；震度3級的是新山、翡翠、大埔、內埔子、湖山、日月潭、石岡、鯉魚潭、桶頭、石門；震度2級的有烏山頭、南化、士林、集集等，而以上水庫，目前經管理單位初步檢視無異狀。

水利署說，花蓮所在地第九河川局應變小組在13時10分完成二級開設，目前九局辦公室及人員平安。而新北市所在地第十河川局，員山子分洪隧道及管理中心初檢無異狀，同仁已出動查勘堤防護岸，並已通知轄區志工就近協助查看，施工中各工地已回報無災害及受損。

水利署還說，宜蘭縣所在地第一河川局，主要影響轄管和平溪澳花及漢本堤防設施，經施工同仁就近巡查，設施均正常無異狀。而彰化縣所在地第四河川局，仁愛鄉塔羅灣溪水利設施無虞，5個堰塞湖潛勢區亦回報無異狀。

在台水相關設施部分，水利署資料指出，台水總處及花蓮區處已成立緊急應變二級開設，而花蓮區處初步由監控系統及壽豐、砂婆礑等浄水場人員回報，設備未受損、供水正常，另其餘各區處目前回報供水正常。

水利署接獲台電回報的資料也指出，木瓜、水簾水庫震度達7級；溪畔水庫震度6級；德基、霧社、龍溪等水庫震度5級；谷關、青山日月潭水庫震度3級，經初步檢視也無異狀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/