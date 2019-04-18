拿金牌還金牌 選手拜媽祖 要複製奪冠歷史

2019-04-18 13:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕「拿金牌就還金牌」，林內義峰高中運動選手代表雲林參加全國中等學校運動會，出發前至西螺福興宮拜太平媽，希望複製兩年前拜完媽祖後奪下木球金牌經驗，當時學生奪冠後還湊了近2千元零用錢打金牌還願，今年如果能再度奪牌，將奉上更大面的金牌。１

義峰高中今年共有39名選手參加全中運，今天由副校長張菁惠率領教練、選手到福興宮拜媽祖，祈求比賽順利平安，拿到好成績；張菁惠表示，義峰已連續拿到兩屆木球冠軍，今年希望能拚三連霸。

體衛組長蔡堡樺表示，兩年前全中運在彰化比賽，決賽前一天，他曾與選手一起回雲林拜太平媽，祈求比賽能有好成績，結果順利拿到冠軍，當時選手曾許願，如果拿到金牌就要還願金牌，學生奪冠後，也相約還願，拿出零用錢湊了約2千元，打了面小金牌獻給遶境中的太平媽，這次希望能複製奪冠經驗，如果順利三連霸，一定打一面更大的金牌還願。

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