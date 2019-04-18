花蓮6.1強震 氣象局：2週內仍有規模5以上餘震

2019-04-18 13:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕好大的地震！今天下午13點01分花蓮地區發生規模6.1的有感地震，深度18.8公里，震央位於花蓮縣秀林鄉。氣象局預估各地最大震度花蓮7級、南投、宜蘭、台中、台北5級、桃園、新竹、苗栗、彰化4級、嘉雲台東高雄等地為2級；氣象局發布國家級警報，不少民眾在午餐時間紛紛尖叫出聲。

氣象局地震測報中心表示，此次震央位置靠近中央山脈，主因同樣是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊所造成。氣象局說明，該起地層活動是由局部破碎帶引起的地震，在東部地區經常發生這樣的顯著地震，自1973年至今，這個震央半徑30公里以內的範圍共發生20次（包括今天這起）規模5.5以上的地震，因此規模6以上地震並不算罕見。

氣象局也提醒，未來2週內一定會有餘震，地震活動會持續發生，不排除有規模5以上的地震發生。由於前幾日山區降雨頻繁，氣象局也提醒，地震活動後土石容易產生鬆動，若民眾有必要前往山區要特別留意安全。

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