花蓮強震》規模6.1地震 中橫2遊客遭落石砸傷

2019-04-18 13:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉今天下午發生規模6.1有感地震，最大震度花蓮縣銅門7級，地震深度18.8公里，目前中橫綠水合流步道，傳有遊客遭落石砸傷，1男、1女遊客被砸到，警消前往救護中。

另外，受地震影響，今中橫公路台8線太魯閣至大禹嶺下午13時起禁止進入，實施緊急封路，道路巡查安全無虞後再行開放。

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