期間限定！八里左岸飄四月雪 民眾出遊賞花直呼「超美der」

2019-04-18 13:24

〔記者周湘芸／新北報導〕八里左岸飄下四月雪？新北市立十三行博物館前的自行車道上，流蘇花陸續盛開，雪白花瀑暈染在博物館的山海建築，構成期間限定美景，讓前往參觀的民眾都直呼「超美der！」預計花期將在4月底結束，民眾可把握機會出遊賞花。

4月不僅氣候宜人適合出遊，也是有「四月雪」之稱的流蘇花盛開時節，十三行博物館前的「八里左岸自行車道」流蘇花陸續盛開，搭配獨特設計的考古八角塔，構成限定美景。此外，民眾到此遊玩也可走進博物館體驗史前文化，除欣賞陶器、石器及璀璨的琉璃珠等，也可戴上VR虛擬實境眼鏡，走入八里舊照片，重現淡水河航運的榮景。

八里左岸自行車道除有北台灣唯一考古博物館，全長約4公里的車道更串連各個景點，其中包括渡船頭老街、左岸公園和挖子尾自然保留區等。此外，十三行博物館後方的陽光廣場不僅是民眾野餐好去處，也可讓毛小孩盡情奔跑，民眾可趁暖和春日，騎乘單車來趟低碳輕旅。

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