花蓮規模6.1地震 南投人：搖好大嚇到吃手手、想起921地震

2019-04-18 13:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕剛剛13:01發生規模6.1強震，震央在花蓮縣秀林鄉，深度僅18.8公里，南投縣最大震度有5級，中彰也各有5、4級，而13:017又有餘震，規模4.1，主震發生時，南投縣民都覺得劇烈搖晃，有人家中書架倒東西掉落，很多人嚇到躲進子底下或想奪門而出，臉書馬上被地震文洗版，很多人說：「好可怕！想到921地震！」，目前尚無災情災情傳出。

南投縣民都被921大地震嚇過，這次規模6.1的地震，縣內民眾都非常有感，且不少人馬上想到921大地震，有人已抱起小孩準備衝出屋子，但空曠處避難，有人家中的書架倒了，東西掉落在地，也有人到「轟轟轟」的聲響。

地方臉書社團管理員發地震文版，讓大家留言，很快地就有網友留言表示受到驚嚇。民眾也紛發地震文，立委蔡培慧也發文請大家記得跟家人報平安。

大家驚魂甫定時，13:07即下午1點7分又有規模4.1的地震，震央一樣在花蓮縣秀林鄉，但這次大家比較沒有明顯感受。南投縣消防局表示，兩次地震發生後，目前全縣尚無災情傳出。（13:54更新）

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