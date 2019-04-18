藥裹糖衣「利兒口」科大生讓小孩不再討厭吃藥

2019-04-18 12:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕良藥不用再「苦口」！台灣科技大學學子陳嘉斌、梁元馨共同設計糯米紙糖衣，將苦藥丸包覆，可隔絕苦味、輕鬆吞嚥，已讓國小生試吃成功，如今更推出草莓、橘子、葡萄等多種口味，預計申請專利，有機會推出上市，讓大人小孩都不再害怕吃苦藥。

台科大設計系今推出畢業展覽，共有72組學子作品爭相推出，校長廖慶榮直言，希望學生打造能夠實際運作的作品，強調跨領域學習，除了解決問題外，也須累積產品開發經驗。

其中，該系學子陳嘉斌、梁元馨共同設計「利兒口」作品，梁元馨說，因自己從小就害怕吃藥，陳嘉斌也發現，為孩童吃藥是父母的難題，因此決定設計如何隔絕苦味、潤滑吞嚥的產品，梁說，曾試過蘆薈、白木耳等，但都因保存問題作罷，最後終於找到包裹牛軋糖的糯米紙。

梁元馨說，因糯米紙入口會黏，所以設計採3層包裝避免藥丸苦口，也有倒鉤防藥丸掉出、圓角避免刮舌等，並成功給台南某國小的小學生試吃，都能順利吞嚥藥丸，但小學生說沒味道，所以作品最後階段添加草莓、橘子、鳳梨、青蘋果、葡萄等5種口味，能為真正的糖衣，讓小朋友不再討厭吃藥，目前打算申請專利，而成本1盒也不貴才個位數，期盼有機會上市。

另1組學子蔡佳勳、莊智昀也發揮設計巧思，把刮痧板、中藥膏組合，推出類似時尚粉餅盒感的作品「香刮」，共6款造型，搭配肝、心、胰、脾、腎及頭梳造型，搭配季節性使用的自製茜草、香茅、薏仁、肉桂等中藥膏，讓人可隨時隨地輕鬆刮痧。

蔡佳勳說，家長長輩經常刮痧、自己也常看中醫，設計最初想推廣中醫調理觀念，也查遍書籍引入5季分類、中藥療效等內容，如茜草可活血、薏仁能去濕，市面上也很少將藥膏與刮痧板結合，作品全都親自手工製，包含木板摩砂、藥膏調製等，將來也盼讓作品成功商品化。

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