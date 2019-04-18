少捕「吻仔魚」新北年編百萬收購魩鱙漁船

2019-04-18 12:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕永續海洋資源，新北市政府每年編列100萬經費，以每船10萬元向漁民收購魩鱙漁業經營權，並公告規定漁船買賣後即喪失魩鱙漁業作業資格。新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，新北市2009年至今已減少148艘魩鱙漁船，將持續輔導漁民轉作其他漁業。

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，新北市魩鱙（讀音ㄇㄛˋㄇㄧㄠˊ）集中在為淡水區海域，產量約佔全國的5至10%左右。

汪昭華說，從事魩鱙漁業的漁民年齡平均較長，收購魩鱙漁業經營權部分輔導轉作一支釣、籠具漁業，部分漁民則退休。

新北漁業處指出，魩鱙漁業是台灣重要家計型沿岸漁業，魩鱙漁業所捕獲的種類以刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）為主，體長約4公分以下者稱「魩」；4公分以上者稱「鱙」。

新北漁業處指出，為兼顧漁業資源保育及漁民生計，漁業署2009年起已對魩鱙漁業漁船與漁獲總量進行管制，避免過度捕撈，並訂有魩鱙漁業漁船優惠收購措施。

農業局長李玟表示，新北市核准的魩鱙漁業漁船數，從2009年的277艘，逐年下降至今年的129艘，將持續辦理兼營魩鱙經營權收購。

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