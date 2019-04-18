台南囝會讀冊 4校獲全國磐石獎

2019-04-18 12:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部2019年度全國「磐石獎」出爐，台南市有永仁高中（國中部）、東區復興國小、將軍區將軍國小、東區崇學國小等4校獲獎；其中，東區復興國小更獲評審青睞，榮獲「特色亮點方案」殊榮。

東區復興國小獲獎方案「i-read target 啟動閱讀新文藝復興」，推廣生活情境閱讀，讓孩子透過閱讀理解策略，發現知識與生活的聯結，激起孩子更多的閱讀熱忱。

將軍國小以「走讀將軍『悅、閱、越』美力」方案獲獎，方案結合教室的學科文本，讓孩子透過走讀社區發現跨領域的家鄉文本，孩子從讀者變成作者，再從作者變成讀者，用五感去讀最親近的日常生活文本，同時培養寫作、口說、圖像及音像敘事力等。

另外，南化區玉山國小教師徐子蔚以「閲讀-豐富偏鄉小校孩童生命地圖」，文賢國中教師蔡佩伶以「文薈館全營養閲讀大餐」獲得閱讀推手獎。

南市教育局局長鄭新輝表示，市府非常重視學生閱讀力的扎根工作，而推動閱讀是長期性的點滴工程，除了讓閱讀成為學校的校本課程之外，更重要的是家庭的親子共讀，從學校到家庭、從家庭到社會，讓閱讀成為一種風氣、一種生活習慣。

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