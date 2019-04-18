81歲宏國「阿嬤」 牽學生的手遠離毒害

2019-04-18 12:21

〔記者邱書昱／新北報導〕宏國德霖科技大學今天舉辦「牽你的手、遠離毒害」發願樹活動，高齡81歲、宏國德林董事長林謝罕見及新北市副市長謝政達等人到場給予師生勉勵。林謝罕見表示，願意盡一切努力，讓孫子和下一代小孩，能夠像自己童年般純樸、快樂的成長。

舉辦第15年的發願樹反毒活動，有鑑於青年學子容易受到交友、網路、毒害影響，宏國德霖科技大學校長羅仕鵬表示，透過學校秉持內心教化並以品德教育為基石，並以發願樹活動檢視一年學輔成果，讓學生能夠遠離污染源。

林謝罕見也感謝中國信託反毒教育基金會的合作，使學校能有足夠師資到高中職傳遞反毒精神，她強調，願意盡一切努力，讓孫子和下一代小孩，能夠像自己童年般純樸、快樂的成長。

謝政達表示，市府主打的安居樂業包含毒品防治這一環節，近期也積極稽查、打擊污染源，日前市長侯友宜前往監督板橋區一間多次發生毒品案件的汽車旅館直接下令拆除，展現對於毒品零容忍的決心。

參與反毒活動的溪崑國中校長蔡安繕說，宏國德林科技大學每年都會安排課程，透過投影片、簡報或話劇，讓國中生認識毒品的影響，藉此選離毒害。身為校友的立法委員吳琪銘說，活動非常有意義，林謝罕見將學生視為自己的孫子都相當愛護，避免毒品侵害他們。

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