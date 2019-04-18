華航獨董薪酬過高遭交部要求改正 華航：5/8董事會調回

2019-04-18 11:43

〔記者陳宜加／台北報導〕華航董事會今年初通過調薪案，獨立董事每月薪酬從5萬元調高至8萬元、漲幅達60％，遠高於員工平均加薪2％。交通部政次王國材證實，根據中央政府規定，獨立董事月薪不得超過6萬元，華航已違反規定，航發會已發函華航要求遵守；華航董事長謝世謙表示，將於5月8日董事會中調回。

王國材表示，根據中央政府「公股民營事業機構獨立董事薪酬標準」，公股民營事業的一般獨立董事，每月薪酬上限為6萬元、常務獨立董事則為9萬元。包括華航在內，交通部一視同仁要求所屬均須遵守規定。

謝世謙稍早回應，過去確實不知情獨董薪酬規定，航發會已發函，華航將儘速召開薪酬委員會修正車馬費薪酬標準，再於5月8日董事會中決議調整至原標準。

外傳華航將台灣高鐵「拖下水」，向交通部透露高鐵獨董月薪高達15萬元，遭交通部要求改正，高鐵上月已調降月薪至6萬元。高鐵回應，董事執行職務的報酬均依公司章程辦理，且薪酬是按個別董事參與程度與貢獻價值，由董事會參酌同業通常水準支給後議定。

王國材說，目前中華電信、陽明海運等公股事業單位，獨董月薪均為6萬元。高鐵則由交通部持股43.17％、航發會4.64％、國發會2.14％；華航由航發會持股34.13％、國發會9.5％，公股比例高，也須遵守薪酬規定。

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