防治糖尿病 基隆獅子會深入社區宣導抗糖

2019-04-18 10:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣糖尿病患者日益增加，基隆市甜蜜家族關懷協會理事長紀乃正、和樂獅子會會長吳慧敏等人，長期到社區宣導糖尿病防治，並培訓「抗糖種子教官」，紀乃正說，醫護人力有限，希望抗糖種子教官學成回到社區推廣，讓糖尿病防治遍地開花。

紀乃正醫師指出，世界衛生組織估計全世界的糖尿病人口，從2015年的4.6億人，到2040年將增加到6.4億人，台灣的情況也一樣，目前全台有230萬名糖尿病患者，每年以2、3萬人的速度增加，糖尿病造成的重大影響在於合併症例如腦血管、心血管、腎病變、足下肢及神經病變，衛生福利部估計目前還有80萬人不知自己罹患糖尿病。

吳慧敏說，和樂獅子會成員有醫師與護理人員，她也是從十年前開始在假日投入衛生局的闔家歡健康檢查的志工行列，去年上任會長後與社區結合辦理「抗糖種子教官」培訓，學習胰島素注射、糖尿病衛教、桌遊及伸展運動等，已培訓250人，預計未來3年再培訓720人，希望他們深入社區宣導，讓糖尿病防治遍地開花。

20日上午8點基隆市甜蜜家族病友會將在七堵火車站4樓舉辦研習活動，會上將捐贈100台藍芽指尖血糖機，並邀請15名抗糖種子教官到場鼓勵糖尿病友，教導大家實際操作血糖機、控制血糖，及如何吃出健康等糖尿病防治課程。

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