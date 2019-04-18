04/18 各報重點新聞一覽

2019-04-18 06:12

自由時報

拒徵召卡韓？郭台銘參加國民黨初選

國民黨內爭取二○二○總統大選提名出現新的角逐者，鴻海董事長郭台銘昨天到國民黨中央接受黨主席吳敦義表揚，並獲頒資深黨員榮譽狀時，當場宣布他要參加國民黨的總統初選，爭取代表國民黨參加二○二○總統大選，但絕對不願意接受徵召。

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會不會偷吃 看臉就知道

最新研究顯示，長相給人的「第一印象」威力強大，甚至能用來判斷陌生人是否容易對伴侶不忠。澳洲研究發現，成年男性和女性都能憑藉第一印象正確判斷出容易外遇或愛獵艷的男性，但無法單憑長相看出有出軌行為的女性。研究團隊分析，受試者判斷花花公子的依據可能是濃眉、薄唇、有稜有角的下巴線條等「陽剛的面部特徵」。

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20％成人 健檢才知血壓血脂、腎異常

身體健康要及早注意！國民健康署統計，二○一七年利用我國提供四十歲以上成人免費健檢服務的統計資料顯示，有超過兩成受檢者是第一次發現自己有高血壓、高血脂等慢性病，還有逾十九％發現時已有腎功能異常問題。

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蘋果日報

首富郭台銘參戰 宣布選總統「媽祖叫我出來」

從國民黨主席吳敦義手中接過「榮譽狀」，頭戴國旗帽、站得如標兵挺直的鴻海董事長郭台銘神情嚴肅宣布：「我願意參加（總統）初選，我不願意接受徵召，絕不接受徵召。如果選上，那我代表國民黨參加2020的角逐。」開啟了郭董的總統路，也確定了國民黨將從初選與「徵召」韓國瑜的爭吵中跳脫，邁開選戰步伐。

太囂張 24共機5共艦擾台 外長推特揭軍情 「我們不向霸凌低頭」

台美慶祝《台灣關係法》40周年之際，中共軍機和軍艦近日卻大規模繞台挑釁，國防部15日發布新聞稿稱，中共多架各型軍機飛經巴士海峽向西太平洋進行遠海長航訓練，當時並未公布數量。外交部長吳釗燮昨在外交部推特推文表示，中國人民解放軍派出24架軍機、5艘軍艦在台灣附近訓練。此舉把國防部向來不會公布的共機數量「全都露」，顯示我方立場轉趨強硬，不再隱忍中共的挑釁。

聯合報

郭台銘角逐藍總統初選 吳敦義頒榮譽狀解套

國民黨昨天史無前例在中常會上，由黨主席吳敦義親頒榮譽狀給五十年黨齡的鴻海董事長郭台銘。郭台銘致詞時宣布，願意參加國民黨總統初選，絕不接受徵召；他呼籲國民黨盡快公布總統提名辦法，建立公正、公開、接地氣的初選制度，建立典範。

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

繼去年九月中國大陸與梵蒂岡簽署主教任命臨時協議後，教廷方面證實，將參加廿九日起在北京舉行的世界園藝博覽會。這是教廷首度接受北京政府邀請，參加在中國大陸舉辦的國際展覽，教廷會在展覽中設立國家展館。

中國時報

藍群雄並起 郭台銘自稱媽祖指示宣布參選2020

民進黨2020年選情不佳，國民黨群雄並起！除朱立倫、王金平、周錫瑋等「太陽」表態爭取黨內總統提名外，鴻海董事長郭台銘昨宣布參加黨內初選，並意有所指地說「不願意接受徵召」；他若選上，就代表黨角逐2020，若選不上，一定接受，並盡全力支持初選產生的候選人。

台美日再聯手 主辦GCTF

台美日合辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）「女力經濟賦權國際研習營」昨開幕，這是繼上月底的「打擊公私部門貪瀆國際研習營」之後，台美日三邊再度緊密合作，隱然是在為「台美日」更進一步合作鋪路。

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