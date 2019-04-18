公路隧道設自行車偵測系統 教練：確實較安全

2019-04-18 00:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕自行車環島與登玉山、泳渡日月潭，共同被稱為「台灣大鐵人三項」，號稱台灣人一生一定要完成的三件事，不過，自行車環島最怕就是發生交通事故，尤其是在轉彎處或是隧道中。單車教練且有擔任導遊、領隊帶自行車環島團的溫智平表示，隧道內常會遇到車輛近距離呼嘯而過，甚至有遇到按喇叭、逼車情況；交通部公路總局著手建置自行車偵測系統，認為這是個很好的構想，提供騎士更安全騎乘環境。

近年自行車環島行程越來越熱門，甚至有許多公司行號、團體會一起報名參加環島行程，溫智平表示，現在很多自行車環島行程都會避開蘇花公路，因為這段危險性實在太高，還會遇到許多大貨車；但等到蘇花改全線通車後，該段安全性大幅提升後，會吸引更多騎士來挑戰。

另外，除了蘇花路段較危險外，自行車環島時常會騎經大大小小的隧道，也是讓騎士相當擔心，溫智平說，他認為最危險的隧道就是東進武嶺時，會經過的金馬隧道，該隧道真的非常昏暗且較潮溼，他自己就曾在隧道內摔車。隧道危險性除因燈光昏暗，騎士自己可能因瞳孔沒辦法適應，失去平衡感摔車外，與車輛同車道行駛時，若遇到司機按喇叭，有些騎士就會受到驚嚇突然騎不穩等。因此，溫智平說，帶團環島時都會要團員帶著哨子，行經隧道內時，可以邊吹哨子邊騎車，希望提醒周邊車輛，雖然車輛內的駕駛可能聽不見，但騎士也能透過吹哨子聲壯膽。

溫智平建議公總，除建置自行車偵測系統提升騎士安全外，也能改善隧道內光線亮度，讓開車、騎車的人隧道內都能較安全行駛。

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