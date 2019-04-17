保護騎士安全 公總建置隧道自行車偵測系統

保護自行車騎士安全 公總先於平雙隧道試辦自行車偵測系統。（圖：公總提供）

2019-04-17 23:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府近年大力推展自行車軟硬體建設及運動風氣，包含環島1號線及各縣市政府建構的自行車道，滿足民眾休閒、遊憩及運動需求。隨著自行車運動休閒風氣盛行，建構自行車安全騎乘環境日益重要，交通部公路總局去年11月率先於新北市平雙隧道，著手建置自行車偵測系統，今年1月中旬完成測試開始試辦；只要自行車進入隧道後，隧道口「前有單車小心通行」牌面就會亮起，提醒車輛駕駛注意。

根據警政署統計，近年腳踏自行車死傷事故，每年都有逾6000件，造成8、9千人死傷，民國102年腳踏自行車事故件數共6262件，造成59人死亡、9099人受傷，106年事故件數為6169件，造成30人死亡、8711人受傷。事故主要原因為未依規定讓車、轉彎不當、違反號誌、逆向行駛、橫越道路不慎等。

公路總局副總工程司李忠璋表示，會先選擇平雙隧道試辦，主因台二丙線往貢寮方向有自行車道，行經當地自行車數量較多；加上該隧道長度又長達1339公尺，且空間較隧道外狹小也無慢車道，自行車會與汽機車混和在同一車道行駛，若白天車輛剛進入隧道，可能因為光線落差產生視覺黑洞，剛好沒注意有自行車就可能發生事故。因此，這套系統就是要讓駕駛進入隧道前，就能得知隧道內是否有自行車行駛。

公總表示，平雙隧道是全台第一套自行車偵測系統，花費160萬元，系統是透過檢測自行車金屬輪圈轉動時，產生的電磁信號進行辨識，偵測到自行車通過時，就會觸發牌面告警；自行車通過隧道後第二個偵測系統時，系統確認車輛離開隧道後牌面就會熄滅。根據公總統計，假日該隧道從上午7點至晚間6點，自行車雙向通行量大約都有300、400輛次；李忠璋表示，該套系統使用至今，偵測準確率有95%以上，且有觀察到一個現象，只要自行車牌面有亮，汽機車駕駛進入隧道，都會往中線靠近，將右側空間讓出。

該偵測系統試辦至今已經初步成效，公總表示，今年底前會將在台30線花蓮與台東交界的玉長隧道，及台9丁線蘇花公路裝設。玉長公路同樣是有許多自行車騎士會騎乘的路段，而玉長隧道長達2600公尺，公總認為是有裝設必要；蘇花公路則因為有許多大彎道，車輛轉彎時可能看不見前方是否有自行車，該系統就能讓駕駛提前有心理準備，並建構較安全自行車騎乘環境。

保護自行車騎士安全 公總推自行車偵測系統，有自行車行經牌面就會亮起。（圖：公總提供）

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