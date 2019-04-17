「寶島時代村」5/11重新開幕 票價調降南投人免費入場

2019-04-17 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕南投知名懷舊景點「寶島時代村」，因創辦人江欽良涉及農會詐貸案，前年宣告停業，位在村旁的「草鞋墩觀光夜市」同樣一度吹熄燈號，但成功在今年初重新開張，「寶島時代村」日前也確定將在今年母親節前一天恢復營業，而且票價調降，還嘉惠南投縣民可以免費入場！

綜合媒體報導，藝人小潘潘的老公江欽良因為涉及詐貸案，其經營的寶島時代村在前年12月熄燈，去年11月24日，江欽良就向外界透露有計畫「復活」寶島時代村，終於在今年過年後確定復業，並將開幕日期定在今年母親節前一天，5月11日重新開幕。

寶島時代村這次回歸，將改變過往園區的營運模式，並打算將園內表演節目委外，騰出更多空間設計懷舊景點供民眾打卡拍照，目前由國內被譽為「復古設計界第一把交椅」的吳傳治監工，期望呈現更切實的復古風貌。

此外，村方說，未來一般門票票價將從過去的350元調降成平日150元、假日250元，且為了嘉惠地方民眾，以後不再只限草屯鎮民免門票入場，但凡南投縣民，只要出示身分證即享免票優惠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/