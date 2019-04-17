搶當「技職之光」搖籃 萬能科大「極光國際競賽培訓中心」揭牌

2019-04-17 22:12

附影片〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市萬能科大觀光餐旅暨管理學院為讓觀光餐旅暨管理學院的國際競賽選手能有健全的生涯規劃，與就業無縫接軌，成立「極光國際競賽培訓中心」17日揭牌，曾在國家級競賽奪牌的選手團隊，輪番大秀花式調酒、大展廚藝上菜及咖啡拉花秀，還有指導老師現場表演法國馳名甜點「火燒冰淇淋」，讓與會者驚嘆連連，也見證師生高超的廚藝與技藝。

萬能科大校長莊暢表示，「技職之光」是教育部表揚各高中職、各技專院校參加國際性技能競賽有卓越表現，展現技職教育特色與傑出表現的老師或學生，為技職教育最高榮譽。萬能科大現有3名老師、5名學生獲得技職之光，競賽中心邀請業界代表參與選手的培訓設計與職涯規劃，讓選手在無後顧之憂的環境，全心全力投入國家級競賽準備，並為將來進入職場提前鋪路，成為擁有專業技術的人才。

觀管學院院長呂堂榮表示，極光國際競賽培訓中心現有10多名競賽培訓師資，與30名國際競賽培訓選手。其中7名是來自餐飲系、旅館系、觀休系的金牌選手，參加過國內、外相關競賽，在培訓中心專業師資訓練下，持續精進競賽技術，獲得國際競賽金牌殊榮。

其中，旅館系花式調酒手葉治熙，曾獲美國密西根MNS國際菁英盃金牌；咖啡拉花選手李時瑩，獲AFA韓國世界廚藝競賽金牌；咖啡拉花選手吳愷恒，獲國際青年創意美學競賽金牌。

餐飲系中餐烹調選手林家羽，曾獲FHC中國國際烹飪藝術比賽銀牌；西餐烹調選手邱柏勳，獲FHC中國國際烹飪藝術比賽銀牌；西餐烹調選手高晟維，獲TUCC泰國極限廚師廚藝挑戰賽金牌；觀休系有旅遊導覽選手張培菁，則獲全國大專旅遊規畫師競賽金牌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/