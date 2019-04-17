新北市特色公園 2年內將達百座共融遊戲場

2019-04-17 22:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府農業局今出席市政會議，表示將成立府級平台，規劃未來2年內達到100處共融遊戲場，另外，也將推動淡水漁人碼頭整體開發招商案，開發為海洋遊憩新天地，預計完成後每年到客人數將倍增為600萬人次。

新北市政府將依區域平衡、交通可及、使用族群與目前遊戲場現況等條件進行點位選擇，未來2年內打造40處公園特色或共融遊戲場，讓整體數量達到100處，服務孩童密度也將由7022人調整至4213人，提升40%。

此外，農業局與經濟發展局也共同合作推動淡水漁人碼頭整體開發招商案，將漁人碼頭規劃為綜合漁業區、海洋休閒體驗區、遊艇休憩專區等，在保留既有漁業設施比例的情況下，開發成為海洋遊憩新天地。開發案整體開發面積為7.3公頃，招商50億元，預計2020年7月完成先期規劃可行性評估，2022年完成招商簽約，使每年到客人數倍增為600萬人次，提供民眾更完善的親海環境。

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