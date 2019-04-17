車輛改道！左營地下道填平開工

2019-04-17 21:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕左營地下道填平工程今天舉行開工祈福典禮，高雄市副市長李四川親自到場主祭、下達開工號令，並要求水利局及施工團隊在維持工程品質的情況下儘速完工，整體工程預計在5月31日前開放通車 。

高雄鐵路地下化後，為縫合長期以來都市遭鐵路分割的空間，均衡都市發展，先後拆除市區4座陸橋，都已提前通車。

李四川說，高雄在鐵路地下化後有兩座地下道需要填平，左營地下道首先動工填平，恢復成平面道路，以解決大雨積淹水的交通不便，也感謝議會在工程預算上的支持、在地鄰里長的溝通協調及市民在工程中的配合改道，陸橋的拆除加上地下道的填平，將帶給高雄不同的市容景觀。

水利局為了減少交通衝擊，左營地下道填平期間，建議一般車輛來往，可改行明誠四路及華榮路，另外，鼓山區中華路段每日尖峰時間車流量相當龐大，東往西車輛也可於明誠四路及慶豐街提前改道，西往東車輛可行駛翠峰路或逢甲路。

此外，為方便機車騎士及行人，將於工區附近分別再增設一處臨時性機車及人行便道，整體工程預計在5月31日前開放通車，改善長期以來因鐵道分隔造成的交通不便，活絡左營地區整體性發展，提供市民不同以往的用路環境。

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