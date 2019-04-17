高中職特色社團競賽及聯展 20日在桃園舊火車站登場

2019-04-17 23:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃市府教育局將於4月20日下午1時桃園舊火車站舉辦，公私立高中職特色社團競賽及聯展，動態活動共有熱舞社團共20隊參賽，爭奪最高獎金3萬元，另靜態方面將有19個學校社團參展，活動共計500人參加，主辦單位希望藉此讓桃園舊火車站融入年輕活力，更希望未來這個地方能成為青年學子們展演舞台及表演場地的新基地。

教育局表示，桃園市共有34所公、私立高中職，各校都有豐富的動態社團，包含熱舞社、熱音社、管樂社、太鼓社、儀隊、競技啦啦隊等，其中又以熱舞社數量最多，107年桃聯盃熱舞比賽就是由新興高中熱舞社摘冠；靜態社團則包括漫畫研究社、人像速寫社、攝影社、模型社、大航空社、桌遊社、手工藝社、藻礁導覽志工社等，而復旦高中的藻礁導覽志工社，推廣桃園特有的藻礁生態及宣導海洋減塑都非常具有特色。

壽山高中韓國流行舞蹈社員陳柔君說，韓國流行舞蹈社是一群愛好韓舞學生組成，希望能將韓舞的精神帶到台上給觀眾，比賽當天將表演目前最知名團體及流行的音樂曲目；新興高中啦啦舞蹈社員潘姿穎表示，非常期待當天的競賽活動，聽說已經有20隊參賽，希望獲得第一拿下3萬元獎金，也希望大家一起共襄盛舉！」另外，潘同學及其他參與表演的同學也很期待桃園市增設一個開放、有鏡面及免費的空間，讓喜愛跳舞的同學有一個砌磋的場所。

為了讓更多民眾到場，活動當天，至現場打卡分享的民眾，也可獲贈精美小禮物。

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