墾丁這家飯店業績避開「雪崩」 神祕原因竟是…

2019-04-17 20:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島這幾年飽受負面訊息影響，觀光業面臨「雪崩」下滑，還有飯店倒閉遭拍賣，卻有飯店業者一枝獨秀，房價甚至還能緩步上漲，全因主攻過去被視為沒錢賺的「包套式社區旅遊」，在旅遊淡季闖出一片天。

「絕不會有人說美麗風景是『貢盤子』。」華泰瑞苑墾丁賓館總經理王慧婷說，去年初推廣「全包式社區生態旅遊」，本來只是希望在各界唱衰墾丁下，旅客看到墾丁不一樣的美景，沒想到成為飯店中最受歡迎專案，在旅遊淡季詢問度超高。

業者這套「全包式在地旅遊行程」，從社頂部落毛柿林尋幽、龍水社區田埂間摸蛤仔以及紅龜粿製作、後壁湖浮潛、日夜間生態探索，和梅花鹿近距離互動等活動，又可以在環抱大尖山及大灣海景的館內，體驗當地文化所設計的豐富課程，如編織瓊麻製作獨一無二飾品或提袋、手作大豆精油蠟燭與香皂創造個人專屬香味等，體會傳統文化的傳承與智慧，讓對墾丁只有「戲水、夜市」刻板印象的遊客有了全新體驗，而非網路傳聞中的「那個墾丁」。

墾丁地區飯店去年大多面臨業績停滯或衰退，必須採許房價下修的策略，但華泰瑞苑房價卻仍保持微幅上調，王慧婷透露，社區旅遊非體力征服型的輕鬆遊程，本設定4、50歲的消費族群，卻意外帶入家庭親子客層，在淡季生態旅遊專案成功下，讓這兩年業績保持成長動能，未來會持續開發這塊玩法，帶中北部遊客重新認識墾丁這塊台灣最美的半島。

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