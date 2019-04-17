澎湖國際海上花火節即將升空 觀音亭園區亮起來

2019-04-17 20:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「澎湖國際海上花火節」即將在明日升空，揭開澎湖觀光旺季序幕，除了花火主秀及無人機科技燈光秀外，觀音亭園區也設置大型科技水幕設施以及創意燈區，連觀光警察隊四周圍牆，也委託許梅妤進行3D彩繪海洋生物。

澎湖縣政府確定今年花火節只放22場次，都在主場馬公觀音亭園區舉行，因此在入口處設置科技水幕，搭配七彩燈光和輕快音樂，從4月18日到6月27日每日晚間7點到9點，每半小時進行5分鐘展演，如遇花火節活動日9點場次則延後至9點半演出，水幕設計雙心石滬、綠蠵龜、帆船等澎湖特色圖案，此外還會隨機出現笑臉、海鳥、蝴蝶等可愛圖形帶給遊客驚喜。

另外觀音亭內也安裝了多盞投影燈，當遊客一踏入觀音亭入口，映入眼簾即是地面上特製「澎湖國際海上花火節」字樣的迎賓投影燈，而在海堤邊也投影著許多卡通版海洋生物，兒童遊憩區旁則裝設了以跳島旅遊為概念的互動燈區，在地面安裝了50組觸動式感應燈。

除了夜間光耀觀音亭園區秀外，澎湖縣政府警察局也委託藝術家許梅妤，為觀音亭園區觀光警察驛站圍牆進行彩繪，許以澎湖海洋生物為主題，設計3D彩繪海豚、綠蠵龜，老鼠斑、珊瑚礁群等圖案，提供遊客打卡及互動拍照區域，趕在花火節開幕前完成，讓觀音亭日間多了一處遊憩點。

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