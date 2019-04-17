全球獨演高行健「獨白」 台師大表演所有秘密武器

2019-04-17 20:39

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學表演所獲台達電子全力支援超高階投影製作，演出「水•彩」生態多媒體劇場，而接連喜獲海內外巡演邀約，今宣布再獲台達電子關聯企業Digital Projection全力支援超高階投影，讓表演所的「水•彩」嘉義巡演，以及諾貝爾文學獎得主高行健作品「獨白」的全球首演，如同有了「秘密武器」，可以呈現的更好更美。

台師大表演所所長夏學理教授表示，日前拜會台達電，在兩個小時的交流中，除親眼目睹了全球首部，以最先進8K技術呈現的超高畫質環境紀錄片「水起•台灣」、探討8K投影的創意與加值應用外，亦因為台師大「水•彩」表演具有「地球只有一個，生態必須永續」的理念，與長期關注「節能環保愛地球」的台達電一致，而喜獲台達電同意全力支援表演所的演出，使表演所的作品呈現，可以達到更專業、超頂級的投影效果。

「獨白」導演、台師大表演所梁志民教授表示，即將在5月2日到5日於台師大知音劇場連演5場的高行健作品「獨白」全球首演，是由世界舞美影像設計金獎得主王奕盛擔任影像設計，表演所喜獲台達電全力支援超高階投影，必將能更深刻地描繪，穿梭於歲月與角色間的人生「獨白」。

夏學理表示，台達電關聯企業Digital Projection不但曾兩次榮獲由美國電視藝術與科學學會頒發的艾

美「傑出工程技術開發成就獎」，且Digital Projection也是迄今為止，唯一連續兩次獲得該獎項的投影機生產商，4月27日（六）在嘉義縣表演藝術中心的「水•彩」，以及5月2日到5日在台師大知音劇場的「獨白」，更加精彩可期。

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