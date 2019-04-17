豆志少年破繭而出 移民署見證蛻變的新生命

2019-04-17 22:07

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國優質家庭教育發展促進會協助新二代融入台灣社會，學太鼓，以學習與人分享，或加入「圓夢計畫」學習沖泡咖啡或手作馬蔥餅，學得一技之長，移民署啟動行動服務列車，移民署主秘林興春、陸委會法政處科長曲虹及海基會中區高級專員羅裕燕等人今天前往探視，強調未來移民署將與各網絡持續合作，瞭解新住民需求，建立更完善的照顧輔導措施。

11歲的陳秉成，媽媽是中國籍，因是獨生子，不擅與人分享，自從加入中華民國優質家庭教育發展促進會成立的「豆志太鼓表演班」，不僅表現亮眼，甚至還會照顧、鼓勵同學，連續3年參加全國競賽，表演過上百場，讓家人引以為傲。

宇丞及建宏媽媽都是越南籍，因小時候在越南生活，中文不是很好，在中華民國優質家庭教育發展促進會協助下，不僅學中文，為了改善家計，並加入「圓夢計畫」，在企業主資助及技術指導下，沖得一手好咖啡，還能手作馬蔥餅，希望未來能靠一技之長，成為家中的經濟支柱。

林興春感謝中華民國優質家庭教育發展促進會照顧新住民及新二代，新二代未來都是社會不可或缺的新力量，未來移民署將與各網絡單位持續合作，瞭解新住民實際的需求，建立更完善的照顧輔導措施。

除了關懷新二代外，林興春等並拜訪在大雅區創業有成的越南籍陳氏釵。陳氏釵利用臉書直播販售台灣美妝及日常用品給在台越南人，因丈夫曾任職貿易公司，夫妻倆積極推動台灣的美妝等產品銷售至越南。

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