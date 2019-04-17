長榮空服員批差距過大 長榮提4點釋疑整體待遇

2019-04-17 18:48

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員勞資調解破局，工會批評，長榮對案與訴求差距過大。長榮稍早召開記者會釋疑，願意提供每年100萬作為工會基金、類似禁搭便車；疲勞航班同意採專飛方案，每月休假20天；現行日支費已提供每餐平均1600至2000元，且近3年每年發放4個月年終獎金、累計調薪約7、8000元。

長榮人事室協理許平表示，調解不成立的最主要原因在於禁搭便車，工會要求外站津貼調整僅限會員適用，長榮共計4200名空服員、加入工會約3000名，公司一向一視同仁，尊重員工自主性，禁搭便車不可行。

他指出，在政府斡旋與建議下，提出針對工會組織本身增設勞資和諧基金，每年提供100萬元協助會務。每趟航程需要各業務單位合作，環環相扣，一旦有會員差別待遇，恐怕減損團隊合作、甚至造成飛安顧慮。

有關優化航班派遣，工會訴求2個航班，無論北京、東京航班，公司也都提出配套措施，並非完全沒有對案，針對現有航班也願意與工會每半年討論疲勞議題。

長榮空服本部協理馮美莉進一步說明，台灣航空公司空勤組員派遣必須符合AOR與勞基法雙重規範，國際間並不多見，因而累積月工時相對不高，每月平均120小時，包含75小時飛時，遠低於AOR規範，級少數區域航班遭遇不可預期突發狀況，例如天候、軍演、流量管制、機械故障等，造成工時超過勞基法上限，但以2018年為例，超時航班比例僅占0.14％，絕大多數正常派遣，近3年超時比例也逐年下降，持續費心解決。

她指出，工會提出的疲勞航班，高雄─東京去年冬季班表已改為過夜班，金邊改採專飛方案，1個月上班10天、休20天，公司並同意台北─東京也改專飛，並於冬季班表試行過夜，目前各家航空公司均為來回派遣，已優於同業；瀋陽航班則已使用2組組員輪流值勤、解決超時；北京航班去年起針對雷雨好發季節改過夜，今天再提出未來6至8月與跑道歲修1個月改過夜班。

她解釋，專飛優點為固定班表，不用適應時差，且為固定班底，有助於工作默契，加上休假天數多、收入並不會減少。金邊推出專飛方案後，每月只需要18名人力，卻有200多人報名，代表確實符合空服員需求。

她也說，AOR規定連續24小時內飛時上限為10小時，目前長榮機師8小時、空服員7.5小時，但工會要求，單程飛時大於3小時的航班，均改為外站過夜，總共21個航班、協商至今剩2個航班，但即便是東京、北京2條航線，業界均採當天來回派遣，公司仍願釋出善意。

針對工會要求調高外站津貼，許平表示，兩航計算方式不同，且長榮近年無論年終獎金、年度調薪等，均勝過華航，並非不照顧員工，公司與工會目標一致，提升勞動條件但認知不同，工會希望跳躍式、公司希望漸進式；公司另提增設飛安服勤獎金，每月按航班數增加1500至2500元收入不等，工會認為落差過大。

長榮空服本部經理陳妙麗也說，長榮外站津貼計算時數從報到到報退，每小時90元；華航僅採起飛到降落，美籍航空換算每小時僅6、70元，日航、全日空、卡達、國泰航空等則以住宿次數給，且不同航點訂定不同給付標準，換算每小時津貼，最低甚至僅卅五元。

她舉例，長程線洛杉磯4天班，平均每頓餐費1800多元，短程更與華航相同水準。長榮每小時津貼雖少，但計算時數多2至3小時、外站也提供早餐、歐美航線更至少4天班起跳，整體津貼不少。但當公司賺錢、持續改善勞動條件，不建議僅就日支費調整，長榮連續4年發放年終獎金4個月、近3年更平均調薪約7、8000元。

長榮法保室課長程兆暘則說，工會要求增設勞工董事、人評會有2分之1以上工會代表，但去年立委提案修法，最終決定於民航法設立公益性獨立董事，長榮依法設立3名獨立董事，且依公司法與證交法，董事選任有嚴密法律規範，公司無法僅以協議方式增設勞工董事，且與股東權益有大關係，長榮是純民營航空公司，沒有法源依據，評估目前也沒有勞工董事必要性。

至於人評會，空服員受紀律或服務應受懲戒時的內部程序，公司理解工會擔憂，一旦進入人評會，受到公平對待程序保障攸關勞工權益，他指出，公司盼比照與機師工會協議，任何空服員開啟人評會程序，可以自由選任1名空服員擔任觀察員親身參與，檢視程序。

許平也強調，即使工會終止協商，長榮仍本著照顧員工原則，針對過去協商已有共識的保障飛時60小時、部分辛勞航班改善部分，均已陸續實施，仍有進展。

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