參加機車駕訓班政府補助千元 屏東駕訓業者及民眾興趣缺缺

2019-04-17 19:57

〔記者李立法／屏東報導〕政府為降低機車肇事率，補助參加機車駕訓班民眾1000元，透過駕訓課程學習正確騎車觀念與技術，但駕訓班業者普遍認為誘因不大，一般民眾的反應也是興趣缺缺。

去年國內死亡車禍案件中，機車居各車種之冠，交通部公路總局為鼓勵民眾接受完整的機車駕駛訓練，從4月中起試辦機車駕訓補助，根據調查，目前國內駕訓業者針對普通重型機車開辦的駕訓班收費介於2800元到3700元之間，願意參加駕訓考照的民眾可獲1000元補助。

不少民眾聽到政府這項新的補助措施第一個反應是「一般機車考照幹嘛要上駕訓班，又不是考汽車或重機駕照！」，學生族群更是興趣缺缺，表示不會為了1000元的補助去報名參加機車駕訓班。

屏東市區陳姓駕訓班業者表示，市區監理站有免費開放機車考照場地供民眾練習的服務，市區民眾報名參加機車駕訓班的意願向來不高，多數業者對設置場地開辦駕訓課程的意願也偏低，政府該項補助政策似乎欠缺配套。

公路總局高雄監理所認為，各地監理站開放機車考照場地供民眾練習，並未提供機車教學，與政府鼓勵民眾到駕訓班學習正確駕駛觀念與技術的政策並不抵觸，該所會把民眾及駕訓業者的相關反映彙整報部。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/