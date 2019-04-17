屏東鹽埔堆肥場飄臭味 蘇震清邀環保、農糧單位會勘

2019-04-17 21:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣籍立委蘇震清日前接獲地方人士陳情，指鹽埔鄉內一處堆肥場發出臭味，蘇震清前往了解，並向屏縣府環保局長反映外，也於今天（17日）會同環保署、農糧署、縣府環保局到場會勘，決議採取稽查、抽驗等程序處理。

現場為一家民間公司的堆肥場，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，附近民眾以堆置及製作過程散發臭味，影響地方環境品質，向相關單位陳情；今天立委蘇震清與屏東服務處主任郭力強、鹽埔鄉長呂家萱、久愛村長王萬來、高朗村長楊明郎、振興村長簡明吉、鄉代陳建州，偕同環保署環境督察總隊長李健育、南區督察大隊長蕭志豪及空保處、水保處主管、縣府環保局人員、農糧署南區分署長姚志旺，前往該堆肥場實地會勘。

會勘後決議，由環保署於兩星期內邀集研商台北市環保局、新北市環保局、高雄市環保局產出廚餘委託去化腹案；另請屏東縣農業處於3日內查明農地容許使用，並請農糧署於1星期內查驗肥料成份，後續再依法辦理；此外，若涉空氣、水、廢棄物等相關違規情事，請環保署依法告發處分。

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