九旬嬤摔倒傷腦險沒命 醫師：要老康健先當「不倒翁」

2019-04-17 19:15

〔記者王俊忠／台南報導〕老人家真的禁不起跌倒！台南市1名90歲郭姓阿嬤，最近在家裡滑倒、撞到頭，即陷入昏迷，緊急送到安南醫院，腦神經外科醫師程正鑫為阿嬤做腦部電腦斷層、發現患者傷及頭部，出現急性硬腦膜下出血，血塊壓迫腦部、生命垂危，醫師與家屬討論後決定做開腦手術清除血塊，術後兩週加護病房治療，阿嬤總算清醒、轉到普通病房繼續復健治療，17日出院。

程正鑫醫師表示，硬腦膜是包覆在腦表面的一層結締組織，如經強大力量撞擊，可能造成腦表面血管破裂出血，形成硬腦膜下出血、壓迫腦組織，造成神經功能損壞，需要緊急開刀處理，若腦部損傷太嚴重，可能長期昏迷、甚至中樞衰竭而死亡，家中有老人家的朋友們不可輕忽長輩跌倒的嚴重性。

衛福部公布2017年國人10大死因，最常造成老人傷亡原因第1位是交通事故，其次是跌倒。研究顯示相較於交通事故，老人跌倒其實更易於預防，建議老人家千萬不要因為曾經跌倒就自我限制活動，否則易陷入功能與行動力逐漸喪失的惡性循環。國健署於2013年調查顯示，老人最近一次跌倒地點，竟高達一半以上是在自家住處，以客廳、臥室、浴室、廁所最常見。

老人家如何做個快樂的「不倒翁」？程醫師說，國健署提出防跌3部曲供參考，包括訓練肌力與平衡感、遵循醫囑用藥、定時檢視居家安全及防滑、外出留意反光標誌、走馬路不要急等。長輩愈老愈要動才能加強下肢肌力及身體柔軟度、平衡感；居家環境，除適度照明、平日行經路線障礙物淨空，長輩臥室可採用木質地板或鋪防跌軟墊，浴室要防滑、於適當處裝設扶手，放防滑、不積水椅子，供長輩使用。

此外，復健科醫師洪啟堯補充表示，防跌肌力運動可從安全性較高的平躺抬臀、平躺抬腿、坐姿抬腳、坐姿踏步等開始，搭配大關節牽拉伸展，循序漸進到腳跟、腳尖重心轉移及腳跟行走等平衡運動；太極拳也是實證可以防跌的運動。

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