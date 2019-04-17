鼻涕也能入畫！他畢展「感冒配溫開水」 反諷社會盲從

2019-04-17 21:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市玄奘大學今天舉辦藝術與創意設計學系畢業成果展，以「空白格」做主題，學生以繪畫、插畫、電腦繪圖、金工、立體雕塑等作品詮釋4年的學習成果，其中，陳冠豪的作品「感冒要配溫開水」將「感冒」、「鼻涕」、「細菌」入畫，讓人驚豔，也對學生的想像與創作能力讚賞。

把鼻涕變成藝術的陳冠豪說，感冒是全體感染的社會現象，溫開水則是表達應有個人獨立思考的能力，他從群體心理學的觀念，觀察人們經由群體感染個體互相催眠，尤其觀察台灣人「盲從」的習性，發現會盲從主要是因一般人不清楚自己的目標或自己該做什麼，害怕被拋棄而陷入孤單的處境，才會藉鼻涕的概念作象徵，反諷盲從的社會現象。

對此，有同學稱他是「鼻涕藝術家」，陳冠豪則說，他是「幽默生活觀察家」，透過觀察生活周遭及社會現象，就是他的作品的題裁。

玄奘大學藝術與創意設計學系主任翁梁源說，陳冠豪的作品風格觀察細微，主題明確，戲而不謔，擅用油畫、水彩、蠟筆等複合媒材，將所要呈現的意象發揮出來，很有潛力。

翁梁源也說，玄大設計學院提供學生創作養分，有優良的師資，透過課程提升學生專業能量，每個學生的畢業展都各具特色，而學生畢業成果展除校內展出，也會在5月3日到5日在台北松山文化園區多功能展演廳與時尚設計系辦聯展，以《Love is painful 愛是痛苦》為主題，將是場精采的藝術饗宴。

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