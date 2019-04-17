憂原民會清算土地 信義鄉漢人：18日串聯北上立院陳情

2019-04-17 18:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉有許多原住民保留地，當地漢人世代向公所承租土地耕作或居住，近期有漢人合法申請建屋，卻被原住民杯葛，近日還得知原民會有意清查山地鄕的土地，限縮土地放租，長期目標是要收回土地，重新分配給原住民，令當地漢人相當恐慌，將聯合其他山地鄉的漢人，預計18日北上到立法院陳情，爭取漢人在山地鄉的生存權。

南投縣居民權益促進會說，近日有世居信義鄉的漢人，要在父親早期使用的土地蓋房子，由於是合法承租，也有申請建照，過程合法，卻遭到原住民杯葛，認為漢人沒有土地所有權，不能逕自蓋房舍，事後鄉公所、原民會到場會勘，認為合法，才暫時平息紛爭。

由於漢人在山地鄉原住民保留地沒有所有權，過去都是承租使用，近年卻因原民要求土地正義，原民會甚至還發文，若在承租土地上有違規建物，則依約中止租約，並收回土地，除非拆除建物才能續租，但許多漢人都靠農舍耕作或居住，此舉等於是讓漢人無家可歸。

近期又得知原民會有意限縮土地放租，甚至揚言長期目標是要限制漢族居民承租，並收回土地，分配給原住民使用，他們認為，簡直是對山地鄉的漢人趕盡殺絕。

為此，南投縣居民權益促進會與台灣山地鄉平地住民權利促進會串聯，將在18日到立法院陳情，爭取漢人在原鄉的土地權益，妥善解決山地鄉漢人土地問題，盼能獲得善意回應，否則將在5月串聯全台發動抗爭，爭取漢人在山地鄉的生存權。

對此，公所表示，有關民眾反映漢人承租土地建屋一事，經了解確認是合法承租使用，係當地部落對於土地認知有出入，才會出現誤會。

信義鄉長全志堅則說，原民會要求租地不能有建物，否則就要終止租約，這個作法其實是雙面刃，不僅對漢人土地使用產生衝擊，對於原住民的土地繼承其實也有影響，希望相關單位能適度修法解套，避免原漢衝突。

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