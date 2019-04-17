宜市湸悅舞蹈團 公所補助參與菲律賓舞蹈節

2019-04-17 19:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市湸悅舞蹈團獲得菲律賓國家藝術委員會邀請，26日至30日將參與菲律賓國際舞蹈節，宜蘭市所為扶持在地藝文團隊，拓展國際藝術交流，補助舞蹈團約5萬元旅費；市長江聰淵說，在地舞蹈團能到國外演出，讓宜蘭市民與有榮焉，城市因為藝術而偉大，希望未來湸悅舞蹈團能繼續為宜蘭市在國際間爭取榮耀。

湸悅舞蹈團成立於2007年，自2009至2018連續9年獲得「宜蘭縣傑出演藝團隊」之殊榮，並擔任宜蘭國際童玩藝術節開、閉幕編劇演出團隊，為宜蘭市代表性的舞蹈團隊之一。創辦以來，積極培訓與傳承宜蘭在地學子舞蹈藝術文化，有年度舞展演出、年度計畫舞劇創作演出及地方文化活動演出。

為擴展學員國際眼界，湸悅舞蹈團增加藝文世界觀，促進與外國團隊之舞蹈交流，於2010、2016及2018年，參加「澳門國際青年舞蹈節」與「ERAU印尼國際藝術節」及「北賽普勒斯國際兒童藝術節」。

由於國際知名度逐漸增加，湸悅舞蹈團今年受菲律賓國家文化藝術委員會邀請，將參與菲律賓國際舞蹈節，該節日為菲律賓總統第154號公告宣布，四月最後一週訂為「全國舞蹈週」，並被認為是國家文化藝術委員會的旗幟項目之一。

江聰淵今向舞蹈團頒發5萬元補助旅費，他表示，湸悅舞蹈團連續幾年在國際舞台上嶄露頭角，受到國際肯定，團員們一本初衷，為宜蘭市爭取榮耀，公所才會特別予以鼓勵，希望舞蹈團能繼續在國際發光發亮，並讓藝術與市民生活結合，成為國際級藝術城市。

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